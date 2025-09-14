A Teggiano un super-babà da Guinness dei Primati
A Teggiano un super-babà da Guinness dei Primati
A Teggiano un super-babà da Guinness dei Primati

Alto 160 centimetri e peso di oltre 540 chili. Il dolce da record realizzato nel paese vicino a Salerno
AGI - A Teggiano, nel Salernitano, è stato realizzato il babà più grande del mondo che entra nel Guinness dei Primati con un'altezza di 160 centimetri, un peso di 540 chilogrammi e un diametro di oltre 80 centimetri.

Preparato in un unico stampo e senza assemblaggi dal maestro pasticciere Domenico Manfredi durante un evento in piazza San Cono patrocinato dal Comune e organizzato sotto l'egida della Fipgc (Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria), il super-babà è stato prodotto con un impasto crudo da 196 chili, arrivando a pesare, poi, 540 chili una volta bagnato con 340 litri di rum.

Per l'impasto sono stati impiegati 1.200 uova, circa 80 chilogrammi di farina, 32 di burro e 2 chili e mezzo di lievito. E, per cuocerlo, si è fatto uso di un forno industriale dotato di cilindro in acciaio inox da 500 litri. La 'dolcissima' impresa, certificata dalla presenza di un notaio, e' valsa l'inserimento nel Guinness World Records.

