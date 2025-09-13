Ragazza di 25 anni investita e uccisa a Trieste

AGI - Una giovane di 25 anni, Marta Giannelli, è morta nella tarda serata di venerdì dopo essere stata travolta da una Jeep mentre attraversava via Fabio Severo, a Trieste, all'altezza del numero 65.
L'impatto è stato violentissimo: la Jeep che procedeva in un tratto in leggera salita, all'altezza di Vicolo del Castagneto ha investito la ragazza. La Jeep non avrebbe frenato e la giovane, residente a Melzo in provincia di Milano, è stata sbalzata per oltre una decina di metri sull'asfalto.
Il fuoristrada dopo l'impatto è finito sull'isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. La Polizia locale ha operato a lungo per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Alla guida della Jeep c'era un uomo di Trieste rimasto illeso ma sotto shock. Sul posto i sanitari del 118 e anche la Polizia di Stato.