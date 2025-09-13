Neonata muore subito dopo il parto a Roma. Denunciate due ostetriche

ADV
AGI - Dramma alle 15 di venerdì 12 settembre alla 'Casa Materna Il Nido' di via Marmorata, nel quartiere romano Testaccio, dove una neonata è morta poco dopo il parto. A dare l'allarme è stato il papà della bambina. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia.
La struttura è stata posta sotto sequestro e sono state denunciate per omicidio colposo le due ostetriche, di cui una è la titolare della struttura. Su ordine del pm di turno è stata acquisita la cartella clinica della bambina.
