Baby Gang resta in carcere, convalidato l'arresto

AGI - La gip di Milano Fiammetta Modica ha convalidato l'arresto e la custodia cautelare in carcere del trapper Zaccaria Mohuib, in arte 'Baby Gang', arrestato due giorni fa per detenzione di arma clandestina e ricettazione perché trovato in una camera d'albergo con una pistola con matricola abrasa e nove cartucce.
Baby Gang "ha dimostrato assoluta indifferenza ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e ricorre un elevatissimo rischio di reiterazione criminale connesso all'impiego e alla detenzione di armi".
Lo scrive la gip di Milano convalidando l'arresto in carcere del trapper che era stato autorizzato dal Tribunale Milano, sezione misure di Prevenzione, con apposito decreto perché, nonostante fosse 'sorvegliato speciale', potesse salire sul palco ad Assago, ospite del cantante Emis Killa, e "svolgere la propria attività professionale, attesa la finalità risocializzante di tale attività'". Ma l'artista, secondo la giudice, ha 'tradito' la fiducia.
Il ritrovamento dell'arma
"Mouhib, espressamente autorizzato dal Tribunale di Milano a partecipare a un evento di natura professionale, pur dovendo permanere una sola notte presso una struttura alberghiera,- si legge nel provvedimento - si è portato al seguito un'arma da fuoco con munizioni. La circostanza che la sua permanenza nella struttura fosse circoscritta a una sola serata e della presenza di una donna, conosciuta occasionalmente e ospitata per sua scelta presso il residence, rende assolutamente inverosimile la finalità difensiva della detenzione che, peraltro, appare del tutto irrilevante, non rappresentando un'esimente in ordine alla disponibilità illegale dell'arma". In questo senso per la gip.
Trovata un'altra arma nell'abitazione
"È significativo il rinvenimento nell'abitazione, a Calolziocorte, di una pistola 9X21 marca Ruger modelloP95, provento di furto. Le indagini chiariranno eventuali corresponsabilità dell'odierno indagato ma è incontestato come - nonostante la misura di prevenzione in atto - questi ospitasse un soggetto che deteneva armi e sostanza stupefacente proprio presso la sua abitazione".