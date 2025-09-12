Gli oggetti interstellari sono semi di nuovi pianeti

AGI - Oggetti interstellari come 3I/ATLAS, catturati nei dischi di formazione planetaria attorno a stelle giovani, potrebbero diventare i semi di pianeti giganti, aggirando un ostacolo che i modelli teorici non sono stati finora in grado di spiegare. Gli oggetti interstellari sono corpi simili ad asteroidi e comete che sono stati espulsi dal loro sistema solare e ora vagano nello spazio interstellare, incontrando occasionalmente altri sistemi stellari. Dal 2017 gli astronomi hanno rilevato tre oggetti interstellari in transito nel nostro Sistema Solare: 1I/'Oumuamua, 2I/Borisov e, più recentemente, 3I/ATLAS, scoperto nell'estate del 2025. Tuttavia, gli oggetti interstellari potrebbero essere più influenti di quanto sembrino a prima vista, afferma la professoressa Susanne Pfalzner del Forschungszentrum Julich in Germania, che presenterà le sue nuove scoperte sull'argomento al meeting congiunto EPSC-DPS2025 di questa settimana a Helsinki.
Il ruolo degli oggetti interstellari nell'accrescimento planetario
"Gli oggetti interstellari potrebbero essere in grado di dare il via alla formazione dei pianeti, in particolare attorno alle stelle di massa più elevata", ha affermato Pfalzner. I pianeti si formano nei dischi di polvere attorno a stelle giovani attraverso un processo di accrescimento, che secondo la teoria prevede che particelle più piccole si uniscano per formare oggetti leggermente più grandi, e così via fino a quando non si sono assemblati corpi delle dimensioni di un pianeta.
Tuttavia, i teorici faticano a spiegare come qualcosa di più grande di un metro si formi attraverso l'accrescimento nel trambusto di un disco di formazione planetaria attorno a una giovane stella: nelle simulazioni al computer, i massi rimbalzano l'uno sull'altro o si frantumano quando si scontrano, anziché rimanere uniti. Gli oggetti interstellari potrebbero potenzialmente aggirare questo problema. I modelli di Pfalzner mostrano come il disco polveroso che forma i pianeti attorno a ogni giovane stella potrebbe catturare gravitazionalmente milioni di oggetti interstellari delle dimensioni di 1I/'Oumuamua, la cui lunghezza è stata stimata intorno ai 100 metri.
"Lo spazio interstellare fornirebbe semi già pronti per la formazione della prossima generazione di pianeti", ha affermato Pfalzner. Se gli oggetti interstellari possono fungere da semi di pianeti, si risolve anche un altro mistero. I pianeti giganti gassosi come Giove sono rari attorno alle stelle più piccole e fredde, che gli astronomi chiamano "nane M". Si trovano più comunemente attorno a stelle più massicce simili al Sole. Il problema, però, è che i dischi di formazione planetaria attorno a stelle simili al Sole hanno una vita di circa due milioni di anni prima di dissiparsi ed è molto difficile formare pianeti giganti gassosi in una scala temporale così breve. Tuttavia, se gli oggetti interstellari catturati sono presenti come semi su cui può accumularsi altro materiale, il processo di formazione planetaria accelera e pianeti giganti possono formarsi durante la vita del disco. "Le stelle di massa maggiore sono più efficienti nel catturare oggetti interstellari nei loro dischi", ha affermato Pfalzner.
"Pertanto, la formazione di pianeti inseminati da oggetti interstellari dovrebbe essere più efficiente attorno a queste stelle, fornendo un modo rapido per formare pianeti giganti. E la loro rapida formazione è esattamente ciò che abbiamo osservato." Pfalzner afferma che i suoi prossimi passi saranno quelli di modellare il tasso di successo di questi oggetti interstellari catturati, indagando quanti dei milioni di oggetti interstellari catturati siano in grado di formare corpi planetari e se siano catturati uniformemente su un disco di formazione planetaria o se siano concentrati in determinate aree che potrebbero diventare punti caldi per la nascita di pianeti.