L'ordinanza di Gualtieri non ferma la 'Signora dei piccioni'

Il sindaco di Roma ha preso provvedimenti contro il malcostume di dare da mangiare ai volatili in risposta all'incubo al quale sono costretti a vivere gli abitanti di un condominio romano in viale Spartaco, quartiere Appio Claudio
AGI - Una vicenda segnalata un anno fa a 'La vita in diretta' condotta da Alberto Matano sembra poter giungere ad un lieto fine. Si tratta dell'incubo al quale sono costretti a vivere gli abitanti di un condominio romano in viale Spartaco, quartiere Appio Claudio, invaso da mesi dai piccioni. Qui ogni mattina una donna dà da mangiare a centinaia di piccioni (ma anche cornacchie e gabbiani) che la attendono sul tetto dell'ex palazzo Unicredit. Al terzo piano, dove vive l'anziana signora, la situazione è altamente malsana per le condizioni igieniche. Inoltre l'hobby della donna ha come conseguenza che la strada e i balconi siano ricoperti di guano, per non parlare delle automobili parcheggiate.

L'ordinanza

Un anno fa la storia è stata rilanciata dalla Rai, ma la vicenda risale a cinque anni fa e da allora sono state fatte numerose segnalazioni da parte dei cittadini a cui hanno fatto seguito sopralluoghi congiunti eseguiti dall'ASL Roma 2 e dalla polizia locale sollecitata anche dal presidente del VII municipio, Francesco Laddaga. Finora però nulla era stato fatto di concreto. Fino allo scorso 4 settembre quando il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un'ordinanza in cui si legge che, a causa del malcostume di dare da mangiare ai piccioni, si è registrato un "aumento esponenziale della popolazione di piccioni/colombi urbani presso l'appartamento" con la compromissione "condizioni igienico-sanitarie e della salubrità dei luoghi".

Le misure impartite

Per cui, si legge ancora nell'ordinanza, "alla luce del potenziale rischio per la salute pubblica", viene intimato agli occupanti o residenti dell'appartamento di "non somministrare alimenti di varia natura a piccioni e in generale a tutta popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangimi, scarti alimentari; di provvedere, altresì, a proprie spese entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, agli interventi di bonifica e pulizia sanificazione disinfestazione e disinfezione degli ambienti interessati dalla presenza dei volatili, ripristinando le idonee condizioni di igiene, salubrità e sicurezza ai proprietari/occupanti a vario titolo degli appartamenti siti nello stesso stabile, interessati dalla problematica sopra descritta, di mantenere perfettamente puliti da guano le aree private e le strutture comunque interessate dalla presenza dei volatili".

La difficile applicazione

Se questa ordinanza sembra rappresentare un passo avanti per risolvere la questione che ha spopolato sulle cronache cittadine e creato nell'immaginario comune la figura della 'Signora dei piccioni', la realtà potrebbe essere meno rosea per i condomini di Viale Spartaco 108. Gli agenti della polizia locale hanno infatti tentato di notificare invano lo scorso 8 settembre l'avviso firmato dal primo cittadino. Inoltre su Facebook un abitante della zona scrive: "Finora la signora ha sempre fatto orecchie da mercante, credo le rimbalzi anche l'ordinanza del sindaco".

La disperazione dei Residenti

E un altro conferma: "Nonostante il provvedimento fatto alla signora la mattina, il pomeriggio ancora dava da mangiare ai volatili. Sono anni che i condomini sono prigionieri di questa pazza". Un terzo cittadino riassume così: "Questa signora non rispetta nulla, anche l'anno scorso diceva che si regolava ma non è vero: dopo un po' l'ha rifatto. Reca danni anche agli altri balconi". Il Municipio Roma VII si dovrà occupare di verificare l'esecuzione di quanto disposto con l'ordinanza di Gualtieri e di ripristinare le giuste condizioni igienico-sanitarie avvalendosi della collaborazione dell'ASL Roma 2.

