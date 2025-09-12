Giubileo, sabato sera lo show di droni e luci a San Pietro. Ecco cosa vedremo [VIDEO]

AGI - Il 13 settembre sera, in occasione dell'incontro Mondiale sulla Fraternità 2025 e del Giubileo 2025, in piazza San Pietro, si terrà il concerto gratuito 'Grace for the World' nel quale, a partire dalle ore 20, saliranno sul palco artisti italiani e internazionali che lanceranno un potente messaggio di fraternità, di pace e unione. Sul palco Pharrell Williams (insieme al coro gospel Voices of Fire) e Andrea Bocelli anche co-direttori dell'evento live con la direzione musicale del vincitore di un Grammy Award, Adam Blackstone. Insieme a loro nella serata si esibiranno Karol G, John Legend, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo e molti altri.
Spettacolo di droni di Nova Sky Stories
Uno dei momenti più attesi della serata sarà inoltre lo show aereo di droni e luci firmato da Nova Sky Stories (società di Kimbal Musk, fratello di Elon), il più grande mai realizzato in Europa. Oltre 3.000 droni e giochi di luce ispirati alla Cappella Sistina promettono uno spettacolo tecnologico senza eguali, capace di trasformare la notte romana in un cielo in movimento.
Anticipazioni sullo show dei droni
Cosa accadrà durante lo show dei droni? Una piccola anticipazione è stata data ieri sera durante le prove: nel cielo i droni scriveranno frasi legate al tema dell'evento. Dopo quella che dà il titolo alla serata ("Grace for the World" con data e orario, "21:00 CET"), si susseguiranno altre che invitano a essere retti, liberi e umani: "Be justice", "Be freedom", "Be human". Non mancheranno inoltre figure disegnate in cielo come quella di una piuma mossa dal vento o il simbolo (a colori) del Giubileo.
Trasmissione e registrazione all'evento
Il concerto, gratuito e aperto a tutti in Piazza San Pietro il 13 settembre 2025 previa registrazione a un link (Gracefortheworld.live), sarà trasmesso in diretta mondiale su Disney+, Hulu e ABC News Live alle ore 21.