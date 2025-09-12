Si schianta con l'auto durante un inseguimento della polizia, morto 18enne
L'incidente a Bologna. Il giovane è finito contro un palo a bordo di un'auto rubata
AGI - Rubano un'auto e poi durante un inseguimento, perché intercettati dalla polizia, vanno a finire contro un palo e poi su alcune auto parcheggiate lungo la strada. È il tragico epilogo del grave incidente stradale avvenuto questa mattina a Bologna.
A perdere la vita un albanese di 18 anni, mentre un 19enne, connazionale, che sarebbe stato alla guida, e' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Sul luogo del sinistro, oltre alla polizia, sono intervenuti tempestivamente anche agenti della polizia locale e operatori sanitari del 118.