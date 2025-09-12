Aggredisce la nonna con pugni e bastonate, arrestato un 22enne
Aggredisce la nonna con pugni e bastonate, arrestato un 22enne

Tragedia sfiorata a Cesena. Quando è arrivata la polizia sul posto la 70enne è stata trovata sanguinante e inseguita dal nipote armato di bastone
AGI - Un'anziana è rimasta gravemente ferita a Cesena, finendo in ospedale, dopo aver subito l'ennesima aggressione da parte del nipote 22enne. L'ultimo episodio risale alle scorse ore, quando il giovane ha aggredito la nonna davanti agli agenti di polizia, accorsi sul posto dopo l'allarme lanciato dai vicini.

Quando la volante è arrivata sul posto, la donna, oltre i 70 anni, è stata trovata in cortile, sanguinante e inseguita dal nipote armato di bastone. La vittima, colpita con pugni e bastonate, ha riportato fratture e traumi ed è stata ricoverata con una prognosi di 30 giorni.

Secondo quanto ricostruito, le violenze del giovane andavano avanti da anni anche contro altri familiari, mai denunciati fino a oggi. Il 22enne è in carcere a Forlì, a disposizione della magistratura in attesa della convalida dell'arresto.

