Tenta di uccidere il compagno, arrestata 47enne a Empoli

AGI - Tenta di uccidere il convivente, arrestata a Empoli. A seguito di una chiamata al 112, i Carabinieri della Stazione di Montelupo Fiorentino sono, infatti, intervenuti presso un'abitazione nel comune di Empoli dove un uomo italiano, classe 1972, era stato aggredito con un coltello da cucina (con lama di 30 cm.) dalla compagna convivente, un'italiana classe 1978. L'immediato intervento dei militari ha permesso di arrestare la donna in flagranza di reato, nonché di sequestrare l'arma utilizzata.
L'uomo è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli non in pericolo di vita, con profonde ferite da difesa ad entrambi gli avambracci, suturate dal personale sanitario. Secondo i primi accertamenti il movente dell'aggressione sarebbe riconducibile a motivi di gelosia, non risultano denunce pregresse per maltrattamenti in famiglia.