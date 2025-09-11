Bergamo, tiene in casa il cadavere della madre per un anno

AGI - Quando sua mamma è morta, a 101 anni compiuti, una donna di Bergamo ha continuato a tenerla in casa, collocandola in una sorta di brandina messa in una delle due camere da letto della loro casa. E da quel giorno - come riporta L'eco di Bergamo - è passato quasi un anno senza che la figlia dicesse nulla a nessuno.
La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio, dopo che l'altro figlio della donna ha comunicato che da giorni la sorella non gli rispondeva. Una volta entrati a casa polizia locale e vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta: il corpo della madre era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è poi intervenuta la scientifica per i rilievi. Sul corpo della donna sarà effettuata l'autopsia. La figlia è stata ricoverata in Psichiatria.
Da quanto sarebbe emerso, riferisce il quotidiano, "la figlia dell'anziana donna continuava a percepire la pensione della madre e chiedere i permessi per la '104' l’ultima volta - pare - quattro giorni fa) per poter stare a casa dal lavoro per accudirla".