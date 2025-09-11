Arrestato il trapper Baby Gang

ADV
AGI - Il trapper Baby Gang, alias di Zaccaria Mouhib, è stato arrestato nella notte appena trascorsa in flagranza di reato per il possesso di tre armi clandestine che i carabinieri di Lecco, con i colleghi di Milano, hanno trovato nella sua abitazione di Caloziocorte e in un albergo nel capoluogo lombardo.
Perquisizione e indagine
Il cantante è stato sottoposto a un decreto di perquisizione, emesso dalla procura di Lecco, nell'ambito di un'indagine su un gruppo di macedoni attivo nel traffico di armi e di droga.
