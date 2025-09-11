Arrestato il trapper Baby Gang
Arrestato il trapper Baby Gang
Home>Cronaca

Arrestato il trapper Baby Gang

Il cantante nei guai per il possesso di tre armi clandestine
Arrestato il trapper Baby Gang
Facebook - Il trapper Baby Gang
di lettura

AGI - Il trapper Baby Gang, alias di Zaccaria Mouhib, è stato arrestato nella notte appena trascorsa in flagranza di reato per il possesso di tre armi clandestine che i carabinieri di Lecco, con i colleghi di Milano, hanno trovato nella sua abitazione di Caloziocorte e in un albergo nel capoluogo lombardo.

ADV
Leggi anche:
Il rapper Baby Gang
Perquisito il rapper Baby Gang, la polizia gli sequestra lo smartphone [VIDEO]
L'artista, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, è indagato per aver effettuato una videochiamata con il rapper Vincenzo Pandetta, 24 anni, detto Niko, attualmente recluso nella Casa Circondariale di Rossano
ADV

Perquisizione e indagine

Il cantante è stato sottoposto a un decreto di perquisizione, emesso dalla procura di Lecco, nell'ambito di un'indagine su un gruppo di macedoni attivo nel traffico di armi e di droga.

Leggi anche:
L'album Delinquente di Baby Gang

Chiesti 3 anni per il trapper Baby Gang per i disordini a San Siro
La procura di Milano ha chiesto la condanna per l'assembramento sfociato in un lancio di oggetti contro il Reparto mobile avvenuto il 10 aprile 2021
ADV