Coppia di turisti ebrei insultata e schiaffeggiata a Venezia, espulsi gli aggressori

AGI - Una coppia di turisti ebrei è stata aggredita a Venezia da alcuni nordafricani al grido di "Free Palestine". L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 settembre, quando il gruppo ha notato l'abbigliamento tradizionale ortodosso della coppia (lui cittadino americano e la moglie israeliana) accerchiata e schiaffeggiata. Un componente del gruppo avrebbe anche aizzato contro i due il proprio cane rottweiler.
Provvedimenti contro gli aggressori
La questura di Venezia ha individuato, come responsabili del reato di minacce e percosse, tre aggressori della coppia. Per due di loro sono stati emessi altrettanti provvedimenti di espulsione: uno con accompagnamento alla frontiera e l'altro al Cpr di Bari. Per un terzo aggressore, essendo questo regolare, è stato emesso un foglio di via dal comune di Venezia.
L'assessore al Turismo, "nessuno spazio per il razzismo"
"Nella nostra città non c'è spazio per questi episodi - ha commentato l'assessore al Turismo del Comune di Venezia Simone Venturini -, non c'è spazio per la violenza e per il razzismo. I carabinieri hanno immediatamente individuato e denunciato gli autori di questo gravissimo gesto. Lo Stato dia un segnale forte: questo gravissimo episodio non deve rimanere impunito".
Reazione della Comunità Ebraica
"La Comunità Ebraica di Venezia - si legge in una nota - ha appreso con sgomento e preoccupazione la notizia dell'ennesima aggressione antisemita verificatasi la notte scorsa in pieno centro città ai danni di una coppia di turisti ebrei ortodossi ospiti a Venezia. Ribadendo la propria condanna verso un atto vile e ignobile, sottolinea come episodi come questi ci interrogano sul ruolo di Venezia città dell'accoglienza, mentre emerge un clima di intolleranza che oggi colpisce tutta la collettività veneziana".