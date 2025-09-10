È morto il bimbo schiacciato da una trave in un parco a Vibo Valentia

AGI - È morto in mattinata, all'ospedale Bambin Gesù di Roma, il bimbo di 4 anni rimasto schiacciato venerdì dalla trave di un gioco nel Parco urbano del quartiere Moderata Durant a Vibo Valentia.
Nonostante le cure nell'ospedale della Capitale dove era giunto sabato sera dall'ospedale Jazzolino di Vibo (dove i medici erano riusciti a tamponare l'emorragia) con un aereo militare, il cuore del bimbo ha cessato di battere stamane nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Roma dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per via delle lesioni riportate al torace e all'addome.
La Procura di Vibo ha aperto un fascicolo d'indagine, al momento contro ignoti, (con l'inchiesta affidata alla Polizia) per accertare tutte le responsabilità per l'accaduto. L'attrezzo in legno, posto sotto sequestro dopo l'incidente, del percorso fitness, con il quale si è ferito il bimbo, pare fosse segnalato come gioco non adatto ai bambini più piccoli.