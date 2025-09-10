Garlasco, trovate otto impronte sulla spazzatura

AGI - Sono otto le impronte trovate sui resti della colazione consumata da Chiara Poggi nel corso dell'incidente probatorio nell'ambito dell'indagine sul delitto di Garlasco.
"Su due reperti sono emersi dei rilievi dattiloscopici potenzialmente utili per i confronti - ha spiegato Luciano Garofano, consulente della difesa di Andrea Sempio-. Saranno confrontati naturalmente con Chiara Poggi, Alberto Stasi e l'indagato. Due reperti hanno evidenziato in totale otto rilievi dattiloscopici. Vanno confrontati, ma in funzione degli esiti del DNA sembra più probabile che possano essere di Chiara Poggi e di Alberto Stasi".
Secondo Garofano, "entro la fine di settembre si saprà" a chi appartengono questi rilievi dattiloscopici. "Non essendoci molte impronte la comparazione non richiederà tempi lunghi - considera l'ex numero uno del Ris -. Mi tengo largo a indicare settembre".