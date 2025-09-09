Il TG1 è leader sui social anche nei mesi estivi 
Secondo i dati di Sensemakers TG1 diretto da Gian Marco Chiocci domina Instagram e TikTok in estate con oltre 170 milioni di visualizzazioni, superando anche i programmi di intrattenimento
AGI - Il TG1 si conferma al primo posto tra i programmi televisivi più performanti sui social network anche nei mesi estivi di luglio e agosto 2025. Lo rileva la classifica elaborata da Sensemakers e pubblicata da Primaonline.

Il telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci ha registrato oltre 70 milioni di visualizzazioni su Instagram e più di 100 milioni su TikTok, mantenendo una forte capacità di penetrazione soprattutto tra le fasce più giovani del pubblico.

I numeri collocano il TG1 davanti anche a programmi di puro intrattenimento, evidenziando la solidità del brand informativo e la sua capacità di adattarsi ai linguaggi digitali.

Accanto ai dati di visualizzazione, il telegiornale della Rai continua a registrare una crescita costante della community, confermando una fiducia che si rinnova quotidianamente. Il TG1 consolida così la propria posizione non solo come appuntamento centrale sul piccolo schermo, ma anche come punto di riferimento informativo sulle piattaforme digitali più seguite.

