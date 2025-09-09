Malta: ragazza di Treviso denuncia stupro, indagati 5 pugliesi

AGI - La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo d'inchiesta iscrivendo cinque ragazzi pugliesi, tutti compresi tra i 17 e i 19 anni, con l'accusa di violenza sessuale aggravata di gruppo. Una vicenda emersa dopo che una ragazza di 19 anni, di Treviso, ha presentato denuncia contro i suoi presunti violentatori.
La violenza, a quanto riferisce la vittima, si sarebbe consumato al termine di una serata spesa nei locali di Malta, dove i giovani stavano trascorrendo le rispettive vacanze, qualche settimana fa. Lo riferiscono alcuni media locali.
Nel dettaglio la diciannovenne avrebbe accettato l'invito dei connazionali ad andare nel loro appartamento, e qui secondo quanto ha riferito la vittima, i cinque ragazzi pugliesi (quattro brindisini e un leccese) avrebbero abusato di lei.
Sempre secondo la vittima i giovani l'avrebbero pure ripresa con un cellulare di uno tra gli indagati. Tutti gli accusati respingono le accuse. Al centro della pista investigativa ci sono i telefonini degli adolescenti, compreso quello della 19 trevigiana, oggetti dai quali le forze dell'ordine stanno cercando di acquisire ulteriore materiale.