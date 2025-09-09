Genova: donna travolta e uccisa da un'auto sul marciapiede

AGI - Incidente mortale questa mattina in via Borgoratti. Una donna di 77 anni è stata travolta da un'auto mentre camminava sul marciapiede ed è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. E' successo intorno alle 7.30. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata colpita dal mezzo mentre camminava vicino a una farmacia: e sarebbe stata schiacciata contro il muro riportando diverse fratture al bacino e agli arti inferiori.Sempre secondo quanto appreso, la donna sarebbe andata in arresto cardiaco e un medico di passaggio si è fermato e ha iniziato i tentativi di rianimazione. Lo hanno poi raggiunto subito l'automedica e l'ambulanza della Squadra Emergenza insieme alla polizia locale, ma per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. L'auto era stata posteggiata alcuni metri più avanti e sarebbe stata vista mettersi in movimento all'indietro. In corso gli accertamenti.