Caso Almasri: indagata Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro Nordio
L’ex parlamentare risulta iscritta in relazione alle informazioni rilasciate innanzi al Tribunale dei ministri
AGI - La procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio, per il reato all'articolo 371 bis del codice penale, ovvero 'false informazioni al pm', in relazione al caso Almasri.
Nessuna smentita e nessuna conferma del ministero della Giustizia in relazione alla notizia dell'iscrizione sul registro degli indagati di Giusi Bartolozzi. Secondo quanto apprende l'AGI, il clima sarebbe sereno e al ministero "non ci sarebbe alcuna preoccupazione".