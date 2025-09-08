Giovane travolto e ucciso sulle strisce pedonali, il pm chiede il carcere per il poliziotto positivo all'alcol
Per la procura c'è un rischio di reiterazione del reato: l'agente, tempo fa, era stato trovato ubriaco fuori dal turno di lavoro
Riccardo De Luca / AGF
AGI - La procura di Milano ha chiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione della custodia cautelare in carcere per Giusto Chiacchio, il poliziotto di 26 anni che libero dal servizio la mattina del 6 settembre ha investito in auto e ucciso in via Antonio Porpora il 25enne Matteo Barone.

In corso l'udienza di convalida

L'udienza di convalida, presieduta dal gip Roberto Crepaldi, è in corso alla casa circondariale di Bollate. L'arrestato con l'accusa di omicidio stradale è risultato positivo all'alcol test con una misurazione di 0,63 g/l, effettuata alcune ore dopo l'incidente.

Pm ravvisa rischio di reitazione del reato

Per il pm di turno, Maurizio Ascione, ricorre il rischio di reiterazione del reato da parte del poliziotto, che era stato sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte della polizia di Stato per una precedente vicenda in cui era stato trovato ubriaco fuori dal turno di lavoro.

