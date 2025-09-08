Uccisero l'orsa F36, rinviati a giudizio 2 dei 4 indagati

AGI - Il pubblico ministero di Trento, Patrizia Foiera, ha disposto il rinvio a giudizio di due delle quattro persone indagate per l'uccisione dell'orsa F36. La carcassa del plantigrado era stata rinvenuta il 27 settembre 2023 nel comune di Sella Giudicarie in provincia di Trento. A darne notizia è la LEAL Lega Antivivisezionista precisando che il rinvio a giudizio fa seguito alla denuncia presentata dal proprio legale Aurora Loprete. L'udienza preliminare è stata fissata per il 9 febbraio 2026 presso il Tribunale di Trento.
Le Cause della Morte dell'Orsa F36
Secondo l'associazione animalista l'orsa F36 è deceduta a causa di shock ipovolemico, risultato di lesioni traumatiche agli organi vitali provocate dal proiettile. Il presidente della LEAL, Gian Marco Prampolini nell'annunciare che l'ente "in aula si costituirà parte civile per chiedere giustizia per la morte dell'orsa F36", ha aggiunto, "vogliamo lanciare un messaggio forte contro ogni forma di crudeltà nei confronti di orsi e di tutta la fauna selvatica".