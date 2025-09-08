Vicenza, auto pirata investe e uccide 13enne in bicicletta

AGI - Ancora due vittime della strada nelle ultime ore. Un ragazzo di 13 anni, che era in bicicletta assieme ad un amico, ha perso la vita domenica sera intorno alle 20.30 dopo essere stato investito da un'auto pirata. L'episodio si è verificato sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). Sono tutt'ora in corso le ricerche dei carabinieri per individuare chi fosse alla guida del mezzo.
Ferito l'amico del tredicenne
Nell'impatto con l'auto, l'amico del 13enne è rimasto ferito e dopo essere stato soccorso dai medici del Suem 118 è stato subito trasportato in ospedale.
Incidente mortale a Roma: vittima peruviana
E sempre domenica sera altro incidente mortale, questa volta a Roma, in via Leone XIII. Un'autovettura Ford Focus ha investito due pedoni di 38 anni, una donna e un uomo di nazionalità peruviana. Lei, ferita, è stata trasportata all'ospedale San Camillo. L'uomo, invece, è morto sul colpo. Le indagini sono affidate agli agenti del XII Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo, un italiano di 65 anni, che si è fermato sul posto, è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.