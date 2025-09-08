Tre morti sul lavoro in poche ore. A Torino un operaio precipita da un'altezza di 12 metri

AGI - Tre incidenti mortali sul lavoro hanno funestato la giornata di oggi. Un uomo di 48 anni ha perso la vita all'interno dell'azienda Gusberti a Monza. È successo in via Angelo Mauri pochi minuti prima delle 11. L'operaio dell'azienda che produce valvole industriali era in arresto cardiocircolatorio con traumi da schiacciamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, gli agenti della questura e gli ispettori dell'Ats.
Tragedia a Torino: operaio cade da una gru
A Torino, invece, un operaio di 69 anni è morto questa mattina in via Genova, a Torino, dopo essere caduto dal cestello di una gru, dall'altezza di 12 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Lingotto e i medici dello Spresal.
Un morto nel Catanese
Un terzo operaio è deceduto questa mattina a Riposto, nel Catanese. L'uomo, impegnato in lavori di manutenzione, è caduto dal tetto di un capannone ed è rimasto ucciso nell'impatto a terra. Il personale del 118 intervenuti con l'elisoccorso e i carabinieri della stazione locale non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.