Cade da un'altezza di 12 metri, muore un operaio a Torino

AGI - Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 69 anni ha perso la vita questa mattina in via Genova, a Torino, dopo essere caduto dal cestello di una gru, dall'altezza di 12 metri. Sul posto ci sono i carabinieri della stazione Lingotto e i medici dello Spresal.
Fregolent (Iv), "tragedia annunciata"
"Un altro morto sul lavoro a Torino, nello stesso luogo dove tre operai persero la vita tre anni fa. Non è fatalità, è una tragedia annunciata". Lo dice la senatrice torinese di Italia viva, Silvia Fregolent. "Le morti sul lavoro sono un'emergenza nazionale: non bastano cordoglio e promesse, servono provvedimenti concreti, più controlli, più formazione, più prevenzione e investimenti seri. Il governo deve agire subito. La sicurezza non può mai essere considerata un costo, altrimenti l'unico prezzo che continueremo a pagare - conclude - sarà quello di vite spezzate di chi lavora e delle loro famiglie".