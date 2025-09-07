Michele Emiliano diventa papà per la quarta volta a 66 anni
Il Governatore della Puglia aveva espresso in passato il desiderio di chiamarla Francesca, in ricordo della madre scomparsa due anni fa
AGI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è diventato papà per la quarta volta: questa mattina, all'ospedale "Di Venere" di Bari-Carbonara, è nata una bambina, figlia della sua compagna, l'artista 40enne Valeria Gentile.
La mamma e la piccola stanno bene. Emiliano, 66 anni, aveva espresso in passato il desiderio di chiamarla Francesca, in ricordo della madre scomparsa due anni fa.
La nascita conferma l'assenza per motivi personali del governatore alla Festa regionale de l'Unità, che si sta svolgendo a Bisceglie (Bat). Emiliano - che ha altri tre figli - è già nonno dal 2021: il nipotino Enea è il figlio del primogenito Giovanni.