Donna accoltellata dall'ex marito sul posto di lavoro a Marostica nel vicentino

AGI - Una donna di 42 anni è stata violentemente aggredita e accoltellata dall'ex marito sul posto di lavoro, una sala slot a Marostica (Vincenza). La donna, riferisce il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, è stata colpita con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45.
Sul luogo sono intervenute immediatamente le Forze dell'ordine e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in osservazione breve intensiva. La donna è in prognosi riservata, ma, secondo quanto ricostruito dal Giornale di Vicenza, non sarebbe in pericolo di vita. A soccorrere la vittima sarebbe stata una cliente della sala slot, che si è frapposta tra lei e l'aggressore, chiamando i soccorsi.
I carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno poi arrestato l'ex marito, un 45enne cittadino italiano, pregiudicato, e condotto, su disposizione del sostituto procuratore, alla casa circondariale di Vicenza in attesa della convalida. "Desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere, che lascia sgomenti e rappresenta una ferita profonda per tutta la comunità veneta", ha sottolineato Zaia.