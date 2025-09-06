Il video messaggio del cardinale Pizzaballa da Gerusalemme: "Certo che da Venezia possa arrivare un contributo positivo alla pace"

AGI - "Questa guerra deve finire quanto prima, ma la fine della guerra che ci auspichiamo non sarà la fine del conflitto, delle ostilità, del dolore, quindi dobbiamo lavorare molto, soprattutto chi fa cultura nel creare una narrativa diversa, nell'avere il coraggio di aprire orizzonti e strade nuove, nuove prospettive, strade, idee. La cultura e il linguaggio poi può arrivare alla politica. E sono certo che da Venezia possa arrivare un contributo positivo alla pace con parole e immagini". A dirlo in un video messaggio trasmesso a conclusione della cerimonia di chiusura dell'82esima mostra del cinema di Venezia da Gerusalemme è stato il cardinale Pierbattista Pizzaballa.