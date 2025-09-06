Tredicenne cade da monopattino a Messina, è in coma
Il ragazzino è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata
AGI - Un ragazzino di 13 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinco di Messina dopo essere caduto da un monopattino. L'incidente si è verificato ieri sera nella rotatoria del viale Giostra. Il ragazzino è stato trasportato al Policlinico dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata. E' tenuto in coma farmacologico ed è costantemente monitorato dai medici. Intanto proseguono gli accertamenti della polizia municipale per chiarire la dinamica di quanto accaduto.