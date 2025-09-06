Schiacciato da una giostra nel parco, grave un bimbo di 4 anni

AGI - Sono in corso indagini da parte della Procura di Vibo Valentia per far luce sul grave ferimento di un bimbo di 4 anni nell'area giochi del locale Parco urbano della città, da poco tornato fruibile alla collettività dopo un periodo di chiusura.
Il bambino stava giocando con un attrezzo sistemato nel parco quando si è appoggiato a una trave che, cedendo improvvisamente, lo ha schiacciato tra torace e addome.
Soccorsi e condizioni del bambino
Il bambino è stato subito soccorso dai genitori e dai presenti, oltre che dai sanitari del 118 che hanno provveduto all'immediato trasferimento all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove è stato operato, ma le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata.
Aperta un'inchiesta e sequestrata l'area
La Procura di Vibo ha intanto aperto un'inchiesta sull'accaduto provvedendo a sequestrare l'area giochi del Parco dove è avvenuto l'incidente e le indagini sono finalizzate ad accertare il rispetto degli standard di sicurezza dell'area giochi e tutte le eventuali responsabilità.