Un camion investe alcuni operai nel Reggino, un morto e due feriti

AGI - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente sul lavoro a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.
I tre operai, impegnati nei lavori per la posa del cavo della fibra ottica nel centro abitato del Reggino, in un tratto in discesa sono stati travolti da un camion della ditta impegnata negli stessi lavori.
Indagini in corso
Sul posto, per accertare la dinamica dei fatti, sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Sinopoli e Sant'Eufemia d'Aspromonte. Impegnati anche i vigili del fuoco, che assieme agli operatori sanitari del servizio di emergenza medico 118 hanno lavorato per i soccorsi alle tre vittime e per mettere in sicurezza la zona dell'incidente. Intervenuto anche un mezzo del servizio di elisoccorso con il quale l'operaio in gravissime condizioni è stato trasportato agli ospedali riuniti di Reggio Calabria, dove però è morto poco dopo l'arrivo.