Decaro sarà candidato in Puglia. E forse anche Emiliano

AGI - "Io da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico. Parlerò della Puglia e dei pugliesi". Lo ha detto Antonio Decaro sul palco della festa dell'Unità di Bisceglie, annunciando la sua candidatura come governatore della Regione Puglia.
"Non potevo girare le spalle alla mia terra, alla mia terra e non lo farò mai. Ho vissuto - ha aggiunto - una estate complicata. Ho scritto quel libro 'Vicino' e ho girato tutte le piazze della Puglia, incontrare migliaia di persone, toccare con mano il vostro affetto e abbraccio".
Arrivo e accoglienza alla Festa dell'Unità
Sono arrivati in auto, superando il cordone dei volontari, senza rilasciare dichiarazioni ai tanti cronisti presenti. Elly Schlein e Antonio Decaro sono entrati direttamente nel backstage della Festa regionale de l'Unità, accolti da un lungo abbraccio con i presenti, tra cui il senatore biscegliese Francesco Boccia, padrone di casa. Schlein è salita sul palco per prima, seguita a pochi passi da Decaro. La segretaria ha preso posizione al centro della scena, mentre l'ex sindaco di Bari si è attardato a salutare i numerosi cittadini radunati dietro il palco. Occhi lucidi, strette di mano, pacche sulle spalle. Qualcuno, tra il pubblico, lo ha richiamato e ha detto: "Allora, Antò?". Decaro ha annuito, silenziosamente. Un cenno che vale una conferma: sarà lui il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia.
La partita aperta della candidatura
Ma per Decaro la partita della candidatura potrebbe non esser del tutto chiusa. Un po' come al Monopoli, l'europarlamentare del Pd potrebbe ripartire dallo schema di contrasti che si era creato all'inizio, quando ha posto un veto netto alle candidature di Vendola ed Emiliano. L'ex leader della sinistra l'ha spuntata: sarà in lizza per un seggio nel prossimo consiglio regionale. Emiliano non l'ha annunciato ancora ufficialmente, ma fonti locali del Pd danno per certa una sua candidatura.