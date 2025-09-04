Maestro di musica violenta un'allieva di 10 anni

AGI - Un uomo di 77 anni, musicista e insegnante in una scuola di musica del Bolognese, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su una sua allieva di 10 anni. Le indagini, come riporta l'edizione locale del Carlino, sono partite a giugno dopo la denuncia dei genitori, cui la bambina aveva raccontato di essere stata costretta dal docente a un bacio sulla bocca.
La piccola è stata ascoltata in audizione protetta alla presenza di familiari e psicologa, confermando i sospetti. Il gip Andrea Salvatore Romito, su richiesta del pm Marco Imperato, ha disposto la misura cautelare.
Nell'interrogatorio di garanzia l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 77enne era già stato denunciato due anni fa per un episodio simile, poi archiviato per mancanza di prove.