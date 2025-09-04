Il marito l'accoltella, lei lo uccide, tragedia a Napoli
È stata la donna stessa a chiamare la polizia. Ora è ricoverata in codice rosso
AGI - A Napoli una donna ha ucciso il marito che l'aveva aggredita. Il fatto è accaduto intorno alle 2:30 di questa mattina in un appartamento in via Santarcangelo a Baiano, nel quartiere Vicaria.
È stata la donna stessa a chiamare la polizia. I poliziotti, quando sono arrivati, hanno trovato il corpo esamine dell'uomo e la donna ferita; il 118 la puoi trasportata all'ospedale Pellegrini, dove è ricoverata in codice rosso.
Prima del ricovero, la donna ha raccontato di essere stata accoltellata dal marito e di averlo poi colpito a sua volta, ferendolo mortalmente. La salma dell'uomo è sotto sequestro e la posizione della donna e al vaglio degli inquirenti.