L'ultimo messaggio dello stilista sui social
Su Instagram una foto con lo sfondo nero e la scritta: "Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e la realtà"
AGI - L'ultimo messaggio di Giorgio Armani è affidato ai social. Sulla pagina Instagram oggi, giorno della scomparsa del grande creativo, compare una foto con lo sfondo nero e la scritta: "Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e la realtà. E' da lì che tutto comincia". E la firma "Giorgio Armani". Sotto la foto, l'annuncio della morte da parte dell'Armani Group.