Biker trovato con 20 kg di droga e cioccolata ai funghetti

AGI - Cocaina, droga sintetica e cioccolata mista a funghi allucinogeni con istruzioni per il consumo. Un uomo di 41 anni di Chieti, appartenente a un gruppo di bikers abruzzese, è stato arrestato dalla polizia per aver usato come deposito di sostanze stupefacenti un appartamento a Spoltore. Nell'abitazione, sono stati rinvenuti quasi 20 kg di stupefacente, tra cui svariati chilogrammi di droghe sintetiche e funghi allucinogeni.
Gli investigatori della Squadra Mobile di Pescara, su input del questore Carlo Solimene, hanno effettuato accertamenti e sopralluoghi per monitorare gli spostamenti dell'uomo che, nell'ultimo periodo, aveva assunto atteggiamenti sospetti. Alla guida della sua auto, nel pomeriggio di ieri, l'uomo è stato fermato dagli agenti che hanno proceduto a un controllo. Il 41enne aveva appena acquistato in un negozio di casalinghi materiale che sarebbe stato probabilmente utilizzato per confezionare dosi.
L'uomo ha lasciato aperti i finestrini, probabilmente per evitare che potesse essere avvertito l'odore di stupefacente, e si è anche allontanato dalla vettura. I poliziotti hanno deciso di procedere a una perquisizione personale, poi estesa anche alla macchina, che ha consentito di rinvenire un trolley con 3 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 3 chili.
Perquisizione così estesa anche nell'abitazione di Spoltore, dove, in cucina, all'interno del frigorifero, in una borsa solitamente utilizzata per la conservazione degli alimenti, sono state rinvenute 73 tavolette di cioccolata risultate contenere Psilocybe Cubensis Mexicana (funghi allucinogeni), confezionate con etichette di noti marchi; ogni tavoletta aveva anche un foglietto illustrativo dove venivano indicate le modalità di assunzione della sostanza, spiegando di non assumere più quadratini di cioccolata di quelli specificati in categorie predeterminate.
Sempre nel frigorifero, venivano rinvenuti tre vasetti risultati contenere 2,5 grammi ciascuno di hashish caratterizzati da un altissimo contenuto di principio attivo e per tale motivo quotato sul mercato al prezzo di oltre 50 euro al grammo. Nello stesso ambiente, all'interno di un altro trolley, venivano rinvenuti, oltre al materiale per il sottovuoto, altri 2 kg di cocaina.
In un armadio nel corridoio, dentro uno scatolone, 8 confezioni di marijuana del tipo Amnesia haze, per un peso complessivo di quasi 9 kg, nonchè la somma in contanti di 2000 euro. La perquisizione estesa anche all'abitazione di residenza dell'uomo, a Chieti, ha permesso infine di trovare due involucri contenenti marijuana per un peso totale di oltre 1 chilo oltre a materiale per la ripartizione delle dosi e il confezionamento dello stupefacente.