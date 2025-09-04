La madre schiva un animale in auto, muore bimbo di 5 mesi

Bimbo di 5 mesi muore in un incidente stradale a Bari, la madre aveva schivato un animale
Durante la manovra la vettura è finita fuori strada contro un pino. Ricoverata la donna
AGI - Un bambino di 5 mesi è morto nella notte in ospedale di Bari dopo un incidente stradale nella tarda serata di ieri.
L'auto a bordo della quale viaggiava, guidata dalla madre, a Corato, secondo i primi rilievi della polizia locale, è finita fuori strada contro un pino nel tentativo della donna di schivare un animale sulla carreggiata.
Non si esclude un ruolo dell'airbag nelle ferite gravi riportate dal bimbo, che era a bordo dell'auto in un sediolino a ovetto. La madre, pure ferita, è ricoverata in ospedale a Corato.