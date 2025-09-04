Due turchi giravano armati a Viterbo, arrestati

AGI - Due cittadini turchi in possesso di armi e munizioni sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri a Viterbo, poche ore prima del tradizionale trasporto della Macchina di Santa Rosa a cui ha partecipato anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
I poliziotti della Digos della Questura di Viterbo hanno fermato i due uomini, sconosciuti alle banche dati italiane, in un B&B nel centro del capoluogo laziale, proprio lungo il percorso della processione. I due turchi, controllati per comportamenti giudicati sospetti, sono stati trovati in possesso di una mitraglietta, di una pistola e di decine di munizioni.
Indagini in corso e verifiche
Sono in corso accertamenti per verificare se stessero preparando un'azione nel corso della tradizionale manifestazione di Viterbo: sono stati effettuati controlli incrociati con le autorità turche, passati al setaccio cellulari, attrezzature ed esaminati vestiti e oggetti in possesso dei due fermati. Nel B&B non sono stati trovati esplosivi e, allo stato, non si può essere certi sul fatto che i due stessero preparando un attentato. Le indagini sono in corso.
La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per traffico di armi. Al momento, secondo quanto si apprende, non è escluso che i due, controllati per comportamenti giudicati sospetti e trovati in possesso di armi, stessero preparando un attentato, anche se non vi è alcuna certezza.
Non sarebbe emerso allo stato alcun legame tra i due turchi e ambienti del terrorismo internazionale.
In seguito agli arresti, la tradizionale sfilata della macchina di Santa Rosa si è svolta con l'illuminazione pubblica accesa per motivi di sicurezza. La decisione è stata annunciata poco prima della partenza dal capofacchino Luigi Aspromonte, senza fornire la ragione della scelta per non destare allarme. Dalla folla era anche partito qualche fischio da chi avrebbe voluto che si rispettasse la tradizione.
Ad assistere alla processione c'erano i ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Cultura Alessandro Giuli.
Tajani: "Garantita la sicurezza"
"Congratulazioni alle forze dell'ordine per l'arresto di due cittadini turchi armati, a poche ore dalla festa di Santa Rosa. Bene il sindaco ed il Prefetto che hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città". Lo scrive su X il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a proposito dell'arresto, nel pomeriggio di ieri, a Viterbo, di due uomini di origine turca sospettati di preparare un attentato durante il tradizionale trasporto della Macchina di Santa Rosa.
Meloni: "Operazione decisiva"
"Congratulazioni alle forze dell'ordine e al ministro dell'Interno Piantedosi per il pronto intervento che ha portato all'arresto di due cittadini turchi armati a Viterbo, poche ore prima della festa della Macchina di Santa Rosa. Un'operazione decisiva che ha permesso di celebrare in sicurezza un evento unico al mondo, che è stato riconosciuto dall'Unesco patrimonio immateriale dell'Umanità e rappresenta una tradizione secolare profondamente sentita dai viterbesi e da tantissimi italiani". Lo scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X.