Scontro tra Stefano De Martino e Jerry Scotti a colpi di share

AGI - 'Affari tuoi' contro 'La ruota della fortuna', una sfida a colpi di share. La stagione televisiva di Rai 1 e Canale 5 riparte con uno scoppiettante testa a testa tra i due programmi della fascia access prime time. Con Stefano De Martino rientrato in anticipo rispetto alle previsioni per fronteggiare Jerry Scotti che stava ottenendo ottimi risultati già da settimane.
Ma chi ha vinto ieri sera tra i due competitor televisivi? I dati messi in evidenza dalla Rai parlano, per l'esordio della nuova stagione di 'Affari tuoi', di 4 milioni 222 mila spettatori con il 22,6% di share.
Ma 'La ruota della fortuna' raccoglie ben 4.514.000 spettatori pari al 24,2% di share dalle 20.49 alle 21.39. Quindi, dati alla mano, il prime time sarebbe da aggiudicarsi a Scotti.
La Rai però tiene a precisare che nel periodo di sovrapposizione tra le due trasmissioni, tra le 20.41 e le 21.25, l'ascolto di 'Affari Tuoi' è stato di 4 milioni e 237 mila spettatori con il 22,7% di share, mentre sono stati 3 milioni e 984 mila, con uno share del 21,2%, quelli che hanno seguito il programma concorrente.
Jerry Scotti intanto commenta, ironicamente, a modo suo con un post su Instagram: "Ehhh già..." e in sottofondo Vasco Rossi che canta "E siamo ancora qua, eh già". Chiunque abbia vinto, stasera è già tempo di rivincite.