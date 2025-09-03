Sventato un furto nella villa a Roma del calciatore Wesley
Sventato un furto nella villa a Roma del calciatore Wesley Franca
Sventato un furto nella villa a Roma del calciatore Wesley Franca

I ladri stavano rubando nel box dove era parcheggiata l'automobile
Edoardo Izzo
AGI - Sono intervenuti i carabinieri a Casal Palocco dove, martedì sera alle 19.30, dei ladri hanno tentato il furto a casa di Wesley Franca, nuovo calciatore brasiliano della Roma. Il giocatore giallorosso si trovava fuori dall'abitazione e, precisamente, in Sud America per disputare le qualificazioni ai Mondiali.

Dettagli del tentato furto

Secondo la ricostruzione, i ladri entrati nel giardino stavano rubando nel box dove era parcheggiata anche l'automobile del giocatore. L'allarme è scattato quando il vigilante della zona ha notato movimenti sospetti ed è intervenuto mettendo in fuga la banda di ladri.

Fuga dei ladri e indagini in corso

L'uomo si è lanciato verso i ladri, costringendoli alla fuga. Subito dopo sono intervenuti i militari dell'Arma che hanno avviato le indagini.

