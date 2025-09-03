Sposo muore d'infarto durante il matrimonio nel Pavese

AGI - Lunedì mattina Antimo Squillace aveva postato su Facebook il cuscino con le due fedi nuziali intrecciate taggando Federica Vespa, la ragazza bionda di 31 anni che stava per diventare sua moglie. Poche ore dopo lo scambio degli anelli nel Comune di Bornasco, Antimo Squillace, 49 anni, è crollato a terra trafitto da un infarto mentre si stava cambiando d'abito nell'agriturismo della cascina Roveda di Montebello della Battaglia, nel Pavese.
Si preparava a raggiungere amici e parenti e a godersi la parte più 'leggera' della festa quando la sua vita si è fermata. Federica stava per uscire dalla stanza accanto, felice e leggera, pronta al 'secondo tempo' del matrimonio, ignara di tutto. Dopo il malore, sono stati chiamati i soccorsi ma i tentativi di rianimare Antimo si sono rivelati lunghi e vani. I social, in una 'cronaca' crudele, rimandano le foto del bacio al momento delle nozze, lei in vestito bianco e lui in abito scuro e in rapida sequenza la disperazione di tanti amici di Antimo.
"Ho perso un amico di quelli veri con cui sono cresciuto giocando e ridendo. Oggi non ci sei più e fa male. La vita ci ricorda che siamo di passaggio ma i ricordi resteranno per sempre. Ciao Antimo". Parole semplici, quelle di Davide, amico dello sposo, a ricordare quanto vita e morte siano intrecciata proprio come le fedi sul cuscino fotografato dallo sposo.