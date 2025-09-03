La procura di Roma apre una maxi inchiesta sui siti sessisti
Il procedimento sarà coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini
AGI - Si va verso una maxi inchiesta in relazione alle foto di donne pubblicate su siti internet e gruppi Facebook. I pm di Roma - che hanno già aperto un fascicolo in relazione al gruppo Facebook 'Mia Moglie' nel quale si ipotizza il reato di revenge porn -, sono in attesa della prima informativa della Polizia Postale relativa al gruppo Phica nel quale sono state condivise anche foto di diverse politiche. Secondo quanto si apprende, l'ipotesi è che, dopo aver valutato l'incartamento, i magistrati potrebbero far confluire tutto all'interno dell'inchiesta già aperta sul gruppo 'Mia Moglie'. Il procedimento sarà coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.
