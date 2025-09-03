La procura di Roma apre una maxi inchiesta sui siti sessisti
La procura di Roma apre una maxi inchiesta sui siti sessisti

Il procedimento sarà coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini
Revenge Porn
 (Afp) -  Revenge Porn
phica.eu siti sessisti
AGI - Si va verso una maxi inchiesta in relazione alle foto di donne pubblicate su siti internet e gruppi Facebook. I pm di Roma - che hanno già aperto un fascicolo in relazione al gruppo Facebook 'Mia Moglie' nel quale si ipotizza il reato di revenge porn -, sono in attesa della prima informativa della Polizia Postale relativa al gruppo Phica nel quale sono state condivise anche foto di diverse politiche. Secondo quanto si apprende, l'ipotesi è che, dopo aver valutato l'incartamento, i magistrati potrebbero far confluire tutto all'interno dell'inchiesta già aperta sul gruppo 'Mia Moglie'. Il procedimento sarà coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

Leggi anche:
Vittim di cyberbullismo

Dopo 'Mia Moglie' è bufera su 'Phica.eu', Pd: "Stop violenza" 
Scoperto un forum online hard, dove sono finite anche numerose politiche, in pose assolutamente non osé
Leggi anche:
L'esperto di cyberintelligence Alex Orlowski
Il fondatore di Phica è stato tradito dai gattini
L'esperto di cyberintelligence Alex Orlowski ha raccontato all'Agi come ha scovato il fondatore del sito che ha messo online migliaia di foto di donne
