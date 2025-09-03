Il Papa su una moto Bmw, ma è per beneficenza

AGI - Abbiamo visto un Papa sugli sci; fu addirittura rubato uno scatto di Giovanni Paolo II nella piscina di Castel Gandolfo.
Ratzinger, come Wojtyła amava il trekking in montagna. Francesco aveva un passato da tanghero, ma un Papa biker non si era ancora visto.
Il Papa biker
Bisogna scavare nei secoli per trovare un Papa a cavallo e persino un condottiero, un pontefice in sella a una potente moto da strada, circondato da motociclisti con tanto di chiodo e bandana, non si era visto ancora, sia pure per una manciata di secondi a favore di fotocamere e smartphone.
Nessun nuovo stile pontificio
Ma tutto ha una spiegazione. Leone XIV non ha lanciato un nuovo stile pontificio. Tutt'altro. Certo, lo stile disinvolto che non discorda con un passato a cavallo sulle Ande colombiane, qualche sospetto lo infonde. Ma semmai una poderosa moto in livrea bianca dovesse sfrecciare nei corridoi del Palazzo Apostolico, non sarà di certo la Bmw presentata in piazza San Pietro durante l'Udienza generale, perché un motociclista improvvisato così prestigioso la firmasse. Quella andrà all'asta da Sotheby's a Monaco.
Beneficenza a due ruote
Chi se l'aggiudicherà firmerà un bonifico, di sicuro importante, che arriverà fino in Madagascar a finanziare, attraverso le Pontificie Opere Missionarie di Austria, la costruzione di una scuola per i bambini costretti a lavorare nelle miniere di mica, un minerale usato nella cosmetica e nell'industria delle vernici.