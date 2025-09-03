Scrive 'negro' sul suo fascicolo, sospeso un avvocato 

AGI - Un avvocato di Forlì è stato sospeso per due mesi dal Consiglio Nazionale Forense per aver scritto 'Negro' sul fascicolo per indicare la controparte di origine nigeriana in un procedimento davanti a un giudice di Ravenna nel 2020. Il comportamento tenuto dal legale, si legge nel documento che commina la sanzione riportato dal blog terzultimafermata.com e letto dall'AGI, comporta un "grave pregiudizio per l'immagine e la dignità della professione forense".
Violazione dei doveri professionali
In particolare, denota "la macroscopica mancanza di correttezza e di stile professionale anche per le modalità di conservazione del fascicolo con la relativa catalogazione, integra violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l'avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale". Il legale 'imputato' si è difeso anche sostenendo di essere vittima della 'cancel culture'.
Ricorso e difesa dell'avvocato
L'avvocato romagnolo aveva presentato un ricorso al Consiglio Nazionale Forense dopo che il consiglio distrettuale di disciplina di Cesena l'aveva già sanzionato. Nella memoria in sua difesa, l'incolpato "dedica ben dieci pagine alla dimostrazione dell'asserita non offensività del termine 'Negro' con diversi argomenti e, in particolare, "la difesa sembrerebbe ricondurre la motivazione della decisione impugnata e la sanzione a carico dell'avvocato agli eccessi della 'cancel culture', vale a dire a un'insistenza ossessiva sugli aspetti formali della correttezza politica del linguaggio impiegato".
In questo quadro, scrivono i componenti del Consiglio chiamato a valutare gli illeciti disciplinari dei colleghi, "la vicenda è ricondotta - da un lato - alla libertà di manifestazione del pensiero dell'avvocato e, dall'altro, a un asserito intento persecutorio da parte dei magistrati del procedimento in cui l'avvocato era difensore, intento dovuto nella sostanza a divergenze di carattere politico". Argomenti che tuttavia non hanno convinto il Consiglio che ha confermato la decisione del Consiglio di Disciplina.