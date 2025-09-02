Processo Grillo: la sentenza è attesa tra domani e giovedì

AGI - E' iniziata oggi, dopo mezzogiorno, nel tribunale di Tempio Pausania (Sassari), l'udienza per la sentenza di primo grado relativa al processo per la presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica, che ha come imputati Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta. I quattro giovani non erano presenti in aula. Il pubblico ministero Gregorio Capasso ha chiesto per loro una condanna a 9 anni.
La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Ciro Grillo e i suoi tre amici risale al 16 luglio del 2019. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, alla lettura della sentenza prevista per domani, mercoledì 3 settembre, potrebbe assistere anche la presunta vittima della violenza sessuale di gruppo.
L'ha detto prima di entrare nel palazzo di giustizia Giulia Bongiorno, avvocata della studentessa italo norvegese che, però, ha anche aggiunto che per il momento la presenza della giovane non è confermata. Domani sono attese le repliche del procuratore Gregorio Capasso e delle parti civili e le controrepliche del pool difensivo. Dopo si terrà la Camera di consiglio, al termine della quale verrà emessa la sentenza di primo grado.