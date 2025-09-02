Emilio Fede è in condizioni critiche: "Non è più vigile"

AGI - Il giornalista Emilio Fede è in condizioni di salute molto critiche. Lo riferisce all'AGI una persona vicina alla famiglia. Il giornalista 94enne si trova da tempo nella residenza San Felice di Segrate.
"Fino a ieri era ancora lucido - riferisce questa persona -. Purtroppo oggi non lo è più".
L'ex direttore del Tg4, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, iniziò a collaborare con la Rai nel 1958 nel programma "Il circolo dei castori" assieme a Enza Sampò. È stato poi, per otto anni, inviato speciale in Africa.
Arrivato alla conduzione del Tg1 nel 1976 ne divenne direttore nel 1981 per un biennio.
Nel 1987 inizia a lavorare per la Fininvest di Silvio Berlusconi, dirigendo inizialmente Videonews, poi Studio aperto e infine Tg4, il telegioneale di Rete 4.