Emilio Fede è in condizioni critiche: "Non è più vigile"
Il giornalista 94enne si trova da tempo nella residenza San Felice di Segrate. "Fino a ieri era ancora lucido - riferisce un amico di famiglia -. Purtroppo oggi non lo è più".
Manuela D'Alessandro
AGI - Il giornalista Emilio Fede è in condizioni di salute molto critiche. Lo riferisce all'AGI una persona vicina alla famiglia. Il giornalista 94enne si trova da tempo nella residenza San Felice di Segrate.

"Fino a ieri era ancora lucido - riferisce questa persona -. Purtroppo oggi non lo è più".

L'ex direttore del Tg4, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, iniziò a collaborare con la Rai nel 1958 nel programma "Il circolo dei castori" assieme a Enza Sampò. È stato poi, per otto anni, inviato speciale in Africa.

Arrivato alla conduzione del Tg1 nel 1976 ne divenne direttore nel 1981 per un biennio.

Nel 1987 inizia a lavorare per la Fininvest di Silvio Berlusconi, dirigendo inizialmente Videonews, poi Studio aperto e infine Tg4, il telegioneale di Rete 4.

