Nuova scossa di magnitudo 3.3 ai Campi Flegrei

La scossa è stata avvertita a Pozzuoli, nei comuni flegrei e in alcune zone di Napoli, non si segnalano danni
Lucia Licciardi
Sisma ai Campi Flegrei
Ingv - Sisma ai Campi Flegrei
terremoto campi flegrei
AGI - Scossa di terremoto nei Campi Flegrei alle 16.10. La magnitudo registrata dall'Ingv è di 3.3, con profondità a un chilometro. La scossa è stata avvertita a Pozzuoli, nei comuni flegrei e in alcune zone di Napoli, non si segnalano danni.

Una scossa di magnitudo simile (3) era stata avvertita giovedì scorso a una profondità di quasi due chilometri con epicentro tra Lucrino e Arco Felice.

