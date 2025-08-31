Nuova scossa di magnitudo 3.3 ai Campi Flegrei
La scossa è stata avvertita a Pozzuoli, nei comuni flegrei e in alcune zone di Napoli, non si segnalano danni
AGI - Scossa di terremoto nei Campi Flegrei alle 16.10. La magnitudo registrata dall'Ingv è di 3.3, con profondità a un chilometro. La scossa è stata avvertita a Pozzuoli, nei comuni flegrei e in alcune zone di Napoli, non si segnalano danni.
[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.3 ore 16:10 IT del 31-08-2025 a Campi Flegrei Prof= 0.7 Km #INGV_43923702 https://t.co/8vTmJZoxf5— INGVterremoti (@INGVterremoti) August 31, 2025
Una scossa di magnitudo simile (3) era stata avvertita giovedì scorso a una profondità di quasi due chilometri con epicentro tra Lucrino e Arco Felice.