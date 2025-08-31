Paura al concerto, cede la struttura luci e sfiora Raphael Gualazzi al pianoforte
È successo durante sul palco del lungomare di Agnone Cilento. Soltanto paura per il cantante, che è riuscito ad allontanarsi in tempo
Concerto di Gualazzi
social - Concerto di Gualazzi
AGI - Raphael Gualazzi era al pianoforte durante il concerto, ieri sera, sul lungomare di Agnone Cilento, frazione di Montecorice, nel Salernitano, quando una struttura metallica che sorreggeva le luci è improvvisamente crollata sul palco, a pochi passi da lui. Un episodio immortalato in diversi video che circolano in rete via social.

Nessuno e' rimasto ferito, ne' tra i musicisti ne' tra il pubblico. Soltanto paura anche per il cantante, che e' riuscito ad allontanarsi in tempo, e le persone che stavano assistendo allo spettacolo. Le cause di quanto accaduto sono ancora da accertare, ma tra le ipotesi c'e' anche il forte vento. Il concerto, iniziato da pochi minuti, e' stato subito interrotto.

