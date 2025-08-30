Presunto attentato a Papa Bergoglio: Uzun nega che la pistola fossa sua

AGI - Sarebbe stato a Trieste solo di passaggio Hasan Uzun, il 46enne turco arrestato per detenzione e porto abusivo di armi, dopo che una pistola era stata trovata nel suo trolley abbandonato alla stazione centrale, il giorno prima della visita di Papa Bergoglio.
L'uomo - secondo quanto si è appreso - era arrivato in auto nel capoluogo giuliano da Zagabria ed era diretto in Olanda dove intendeva aprire un ristorante assieme alla moglie. Una volta arrivato a Trieste ha preso un treno per Milano per poi proseguire verso la Svizzera e l'Olanda, paese in cui è stato rintracciato e arrestato. Alla sua legale, Lucrezia Chermaz, ha riferito che la pistola rinvenuta non è sua e nel trolley c'erano solo effetti personali.
Il bagaglio lo avrebbe lasciato incustodito il tempo per prendere del cibo, convinto che non sarebbe stato rubato. Una volta tornato indietro avrebbe visto la polizia decidendo di non avvicinarsi per paura di essere fermato in quanto privo di documenti per restare in Italia. Nell'ordinanza di custodia cautelare c'è un riferimento a "un possibile progetto di attentato contro il Sommo Pontefice".
I reati contestati a Uzun sono in concorso: nell'ordinanza si fa infatti riferimento "a due persone che avrebbero toccato e movimentato questa valigia e di un'altra persona con cui e' uscito dalla stazione per comprare una sim. Poi è salito sul treno per Milano. Ma - afferma la legale - attendo di vedere gli atti di indagine" per chiarire ogni aspetto.