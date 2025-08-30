Bimbo di 6 anni scappa da casa e viene investito. Ritrovato in ospedale

AGI - Un bambino di 6 anni è stato ritrovato ieri in ospedale a Desio (Monza Brianza) dopo essersi allontanato da casa a Novate Milanese. Dalle prime indagini dei carabinieri, allertati dai genitori, è emerso che il piccolo nella mattinata di venerdì era salito su un autobus della linea 89 scendendo al capolinea in via Ciccotti a Milano.
Con l'avvio delle ricerche ad ampio raggio, è stato segnalato che il bambino era ricoverato, in buona salute, all'ospedale di Desio, dove era stato portato da un'ambulanza dopo essere stato vittima di un investimento a Cesano Maderno (MB), nel quale aveva fortunatamente riportato solo lievissime ferite.
Il bambino è stato quindi raggiunto dai genitori e dai carabinieri della Stazione di Novate Milanese, che proseguiranno accertamenti per ricostruire quanto accaduto.