Auto travolge due pedoni alle porte di Roma, 1 morto e 1 ferito

AGI - Incidente stradale mortale ad Ardea, vicino a Roma, dove due pedoni sono stati investiti in via Monti Santa Lucia. Uno dei due è morto sul colpo mentre l'altro è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale.
Sul posto, oltre alla polizia locale di Ardea, i carabinieri di Marina Tor San Lorenzo e i colleghi del Nucleo Radiomobile per il supporto alla viabilità. L'autore del sinistro si è fermato a prestare soccorso. Indagini in corso.
Scontro moto-furgone, giovane donna muore nel Pavese
Una donna è morta in un incidente a Mezzanino, in provincia di Pavia, sulla Statale 'Bronese' 617. Lo riferisce l'Anas spiegando che sono in corso gli accertamenti sulle cause. Secondo quanto riferito dalla 'Provincia Pavese', la vittima è la 31enne passeggera di una moto guidata da un uomo che si è schiantata contro un furgone. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, del 118 e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.